Топ-5 мультфильмов о супергероях, которые обязательно стоит посмотреть

Приготовьтесь отправиться в увлекательный мир мультфильмов 2018-2021 годов. UAportal поделился интересными историями о супергероях, которые спасают мир, и волшебными сказками о самопознании. Приготовьтесь к незабываемым приключениям, милым персонажам и потрясающей анимации, которая не оставит вас равнодушными.

Видео дня

"Суперсемейка 2"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Анимация, экшн, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 58 мин

Год производства: 2018

Режиссер: Брэд Берд

"Суперсемейка 2" -– увлекательный мультфильм, действие которого разворачивается в мире, где супергерои вынуждены скрывать свои способности. История рассказывает о семье Парров, которые наконец могут открыть свои супергеройские способности и бороться со злодеями, угрожающими их городу. Во главе с Мистером Невероятным и Эластичной девочкой они сталкиваются с бесчисленными вызовами, в частности с таинственным новым злодеем по имени Скринслейвер.

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"История игрушек 4"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 40 мин

Год производства: 2019

Режиссер фильма: Джош Кули

"История игрушек 4" рассказывает о Вуди, Форки и Баззе Лайтере, которые отправляются в увлекательное путешествие. Во время путешествия они наталкиваются на старую антикварную лавку, где Вуди встречает свою потерянную любовь, Бо Пип. Путешествуя этим новым и увлекательным миром, игрушки сталкиваются с различными препятствиями и интересными персонажами.

"Холодное сердце 2"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 43 мин

Год производства: 2019

Режиссер: Крис Бак, Дженнифер Ли

"Холодное сердце 2" приглашает зрителей в волшебное путешествие вместе с Эльзой и Анной и их друзьями, которые отправляются в заколдованный лес. Когда силы Эльзы становятся сильнее, она должна разгадать тайны древнего пророчества. Герои сталкиваются с мифическими существами и заколдованными земными великанами, ища путь к познанию.

"Душа"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 47 мин

Год производства: 2020

Режиссер: Пит Доктер

"Душа" – это мультфильм, побуждающий к размышлениям и исследующий смысл жизни и важность следования своим страстям. История рассказывает о Джо Гарднере, учителе музыки в средней школе с горячим желанием стать джазовым музыкантом. После трагической аварии Джо попадает в Большое До, где души готовятся к жизни на Земле. Вместе с озорной душой по имени 22 Джо отправляется на поиски, чтобы вернуть себе жизнь и познать красоту мира.

"Лука"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 1 час 35 мин

Год производства: 2021

Режиссер: Энрико Касароса

События фильма "Лука" разворачиваются в потрясающей прибрежной деревне на итальянской Ривьере, где юное морское чудовище по имени Лука переживает лето, которое меняет его жизнь. Живя среди людей, Лука завязывает странную дружбу с другим морским чудовищем по имени Альберто. Вместе они отправляются в захватывающие приключения, участвуют в таинственных велосипедных гонках, узнают о чудесах и вызовах жизни над морем.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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