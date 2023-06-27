Топ-5 мультфильмов в жанре экшн: ваши дети будут довольны просмотром
Мультфильмы всегда были популярным жанром среди зрителей всех возрастов, и UAportal подготовил список из пяти лучших экшн-мультфильмов с 2018 по 2021 год с высокими рейтингами IMDB.
"Ши-Ра и непобедимые принцессы"
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 5 сезонов, 52 эпизода
Год: 2018-2020
Продюсер: Ноэль Стивенсон
Мультфильм является перезапуском анимационного сериала 1980-х гг. Девочка Адора находит затерянный меч, узнает правду о своем прошлом и присоединяется к группе принцесс, чтобы защитить свое королевство Етерію от захватчиков злой Орды.
"Утиные истории"
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Экшн, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 3 сезона, 75 эпизодов
Год: 2018-2021
Продюсер: Мэтт Янгберг, Франциско Ангонес
Мультфильм "Утиные истории" основан на классическом диснеевском сериале. В мультике рассказывается о приключениях миллиардера Скруджа Макдака и его внучатых племянников Хьюи, Дьюи и Луи. путешествуют по миру и находят сокровища, избегая таких злодеев, как Магика Де Спелл и Бигл Бойз.
"Кармен Сандиего"
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Экшн, Приключения, Криминал
Страна: США
Продолжительность: 4 сезона, 32 эпизода
Год: 2019-2021
Продюсер: Дуэйн Капицци
Мультфильм является перезапуском классической игры и телесериала. Главный герой - Кармен Сандієго является мастером краж, который путешествует миром и крадет сокровища. Он перехитрил злую организацию VILE, которую преследовало детективное агентство ACME.
"Принц-дракон"
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 4 сезона, 38 эпизодов
Год: 2018-2022
Продюсер: Аарон Эхасз, Джастин Ричмонд
В мире, который разделен между людьми и магическими существами, два человеческих принца и эльф-убийца отправляются в опасное путешествие. Они стремятся повернуть украденное яйцо дракона его матери и предотвратить войну между их королевствами.
"Кипо и эра чудесных зверей"
Рейтинг IMDB: 8.3
Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 2 сезона, 20 эпизодов
Год: 2020-2021
Продюсер: Рэдфорд Сехрист, Билл Волкофф
В пост апокалиптическом мире, где люди и животные мутировали, молодая девушка Кіпо отправляется на поиски своего отца. Дорогой она обнаруживает сообщество людей и изуверов, которые борются против группы хищников-мутантов.
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