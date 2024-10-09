ТОП 5 не заезженных парков возле Киева с золотой фотозоной осени

Разнообразие парков в Украине дает разгуляться фантазии и заполнить каждые выходные новой локацией. Сегодня вы узнаете о пяти ландшафтных парках, которые не заезжены туристами. Если вы до сих пор ищете, где объединить прогулку на выходных и осеннюю фотосессию или интересные идеи для романтических прогулок, этот список от UaPortal именно для вас.

1. Парк "Ева", Вита–почтовая, Киевская область

В 10 км от столицы на почти 30 гектарах расположилось ландшафтное произведение искусства – парк "Ева". Парк существует всего год, сюда приезжают желающие получить хорошие фото без фильтров, романтические пары или семьи, желающие провести спокойные, уютные выходные.

Терапевтическая природа и драматические водопады в парке ''Ева''. Источник: @eva_landscape_park

Живописная территория украшена драматическими и пейзажными водопадами, разнообразными мостиками, арт–инсталляциями, миниатюрными поместьями с английской архитектурой, водоемами, интересными фотозонами и локациями для вкусного кофе и развлечений.

На территории парка высажены растения из разных уголков мира, вся зеленая зона ухожена и чиста, ваша декорация будет идеальной. Осень добавила уже свои вдохновенные краски и превратила парк в золотую сказку.

Ваши незабываемые моменты живут в Ева парке. Источник: @eva_landscape_park

Территория Ева парка оживлена разнообразными ивентами: мастер-классы, чайные церемонии, бранчи и частные празднования. В парке доступна аренда домика на озере и рыбалка.

Попасть на территорию парка можно, купив билет на целый день за 350 грн или дополнительно заказав групповую авторскую экскурсию за 500 грн.

2. Парк "Остров Сакуры", стм.

Живописный парк существует уже почти 6 лет. Созданный в японском стиле, парк имеет много интересных архитектурных локаций для отдыха и фотографирования. Искусственный остров, который был создан для парка омывается рекой Рось. На 1,6 га можно увидеть не только восточные мотивы, но и наткнуться на огромные головы динозавров, удивительные скульптуры и, конечно, редкие растения, привозимые из разных уголков мира. Сакур на острове пока не так много, но в период цветения это нежная и пейзажная картина.

Парк создан в восточном стиле, а растения завезены из разных уголков мира. Источник: @park_sakury_volodarka

Животным в парке уделяется особое внимание, их образы выполнены очень реалистично и скрыты в разных частях парка. Здесь можно устроить целый квест и собрать свою коллекцию фотографий с животными.

Еще одним детским увлечением на территории парка является огромная игровая площадка, где можно провести не один час, лазая по канатам и захватывая пиратский корабль. Не получится пройти мимо и мини зоопарка, расположенного прямо в парке.

Детская площадка с канатными лазалками и пиратским кораблем является отдельной достопримечательностью парка. Источник: @park_sakury_volodarka

Свадебные фотографии в парке – это отдельное удовольствие, как для молодоженов, так и наблюдающих за ними. Дома в парке могут стать вашим хранилищем до первой брачной ночи или местом отдыха для всей семьи. На территории есть вкусные локации, которые подарят аромат утреннего кофе и накормят три раза в день.

Вход в парк: 100 грн. для взрослого и 50 грн. для ребенка.

К территории парка прилагается еще и зоопарк с площадью в 1 га. Вход в него отдельный. Вы можете увидеть страусов, альпак, оленей и других животных.

3. Парк "Киото", Киев

Столица может похвастаться парком в восточном стиле, которому уже исполнилось более 50 лет. Но свою славу и популярность парк получил только 13 лет назад. Переломным моментом в судьбе парка стала высадка аллеи сакур, которая была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, самая длинная в мире.

Парк Киото станет прекрасной возможностью провести осенние выходные на свежем воздухе. Источник: https://desna.kyivzelenbud.com/

Сегодня парк "Киото" является настоящим центром японской культуры в Украине. Архитектура, скульптуры, культурные особенности в декоре и ландшафтном дизайне можно увидеть на территории парка "Киото". Традиционный сад камней, водоемы с мостиками, картины и скульптуры из живых цветов – только часть ваших впечатлений. В середине весны парк наполняется ценителями цветения сакур и осень не менее волшебная пора в парке.

Парк киото подарит великолепную осеннюю декорацию для фотосессии. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Золотисто багряный наряд придает настоящую магическую сказочность японским персонажам парка и дарит возможность получить невероятно красивые фотографии. В парке найдете вкусные локации и интересную площадку для детей.

Вход в парк свободен, и вы всегда можете найти информацию о донатах на странице парка в Facebook.

4. Ландшафтный парк замка Радомысль, Житомирская обл.

Осень превращает территорию парка Радомысль в золотую сказку с пейзажными аллеями, романтическими дорожками и отражением осени в воде. Парк максимально естественен, его растительный и животный мир перенесет вас через "платяной шкаф", где, кажется, еще мгновение и появится волшебный Фавн.

Замок расположен в окружении воды и ландшафтного парка. Источник: https://www.facebook.com/Замок Радомысль

Вы увидите, как из–под земли бьют струи питьевой воды, а лужайки превращаются в золотой ковер осени. Магическая атмосфера парка заставляет гулять часами и фотографироваться на каждом шагу. Найдите свою уютную лавочку, спрятанную за деревьями, чтобы помечтать и насладиться естественной осенней терапией.

Вы можете добавить в пейзажную прогулку посещение музея и ночлег в замковом отеле. Источник: https://www.facebook.com/Замок Радомысль

Дополнительно можно посетить музейный комплекс в замке Радомысль и остановиться в королевских покоях. Ваш уик-энд может стать самым романтичным.

5. Ландшафтный парк Буки, Киевская область

Ландшафтный парк буки один из удивительных примеров, как человек может превратить грязную свалку в место сохранения жизни, приятных прогулок и развлечений. Парк располагает очень красивыми локациями, которые существуют на фоне замковых сооружений. Здесь есть вкусные платформы для взрослых и самые милые для детей. Аллея сказок, мини зоопарк, детские площадки подарят удовольствие друг другом и картиной вокруг. Водопад, пейзажные аллеи, скульптуры и самые известные, чтобы в столице подарят впечатления, которые вам захочется оставить в памяти телефона.

Парк очень ухожен и имеет множество ландшафтных идей для вашей фотосессии. Источник: https://www.facebook.com/Парк Буки

В парке расположена колокольня Даниила и церковь Святого Евгения. На выходных здесь можно увидеть самые волшебные свадьбы и порадоваться вместе с невестами. Вход в самый парк бесплатный, можно взять платную экскурсию, чтобы попасть в самое имение Сусловых. Парк также оборудован бесплатной парковкой.

Красивый парк Киева с интересными локациями и местом для проведения праздничных мероприятий. Источник: https://moemisto.ua/

Добавьте очарования в ваши осенние выходные, посетив красивые парки возле Киева. Раньше мы писали о секретах удачного пешего похода и самом интересном уикенде в Коломне.