Топ-5 ночных перекусов, которые не повредят здоровью

Когда вы голодны поздно ночью, важно выбирать закуски с умом, чтобы избежать любого возможного вреда. Ночные перекусы часто не рекомендуются, но если вы все же направляетесь к холодильнику, UAportal подготовил несколько советов и рекомендаций, которые помогут утолить голод без ущерба для здоровья.

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Во-первых, лучше избегать стимуляторов, таких как сахар, кофеин и продукты с высоким содержанием углеводов, которые дольше перевариваются. Отдайте предпочтение белковым перекусам, поскольку они содержат аминокислоты, которые ассоциируются с отдыхом, расслаблением и сном, а также сдерживают дальнейшую тягу к пище.

5 лучших вариантов ночных перекусов:

1. Сыр и цельнозерновые крекеры

Наслаждаться сыром с цельнозерновыми крекерами не только вкусно, но и питательно. Богатая кальцием, магнием и белком, эта комбинация обеспечит вам сытость, не вызывая желания переедать.

2. Цельнозерновой тост с ореховой пастой

Если вы действительно голодны и ищете полноценный перекус, попробуйте несколько кусочков хлеба из муки грубого помола или тостов, намазанных 100% ореховой пастой. Это обеспечивает баланс качественных углеводов и небольшого количества белка, что способствует пищеварению. Ореховая паста также является источником аминокислоты триптофана, способствующего спокойному сну.

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3. Фрукты с низким содержанием сахара

Хотя фрукты содержат природные сахара и углеводы, выбор фруктов с меньшим содержанием сахара или ягод может быть более здравым выбором для перекуса поздно вечером.

4. Орехи и семена

Горстка орехов или семена перед сном могут быть отличным выбором благодаря содержанию полезных жиров, белков и необходимых микроэлементов, таких как цинк. Этот сытный вариант идеально подходит для утоления лёгкого голода.

5. Попкорн

Удивительно, но попкорн может быть отличным перекусом, если вы хотите есть поздно вечером. С менее чем 100 калориями в одной миске, он обеспечивает сытный перекус, не давая вам чувствовать себя чрезмерно сытым.

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