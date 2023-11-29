Топ-5 пород кошек, которые живут дольше всего. Фото

UAportal рассказывает о 5 породах кошек, которые живут дольше всего. Эти породы любят за их уникальные качества и поразительную продолжительность жизни.

Видео дня

Читайте также: Ученые ответили почему коты делают "массаж" лапками хозяевам

Сиамские коты

Среди пород кошек, которые живут дольше всего, первое место занимает порода сиамских кошек. Со средней продолжительностью жизни от 15 до 20 лет, сиамские коты известны своей элегантностью и поразительными голубыми глазами. Эти общительные и ласковые коты доставят радость в любое жилище.

Мейн-куны

Занимая второе место в нашем списке, мейн-куны имеют среднюю продолжительность жизни от 12 до 15 лет. Эти замечательные кошки вполне оправдывают свою репутацию кротких великанов. Большой размер, дружелюбный характер и способность к адаптации делают их идеальными компаньонами для семьи.

Регдолл-кошки

Обеспечивая третье место, коты породы регдолл славятся своими красивыми голубыми глазами и длинной шелковистой шерстью. Со средней продолжительностью жизни от 12 до 15 лет, эти ласковые и спокойные кошки прекрасно чувствуют себя в разных условиях, легко приспосабливаясь к разным домохозяйствам.

Бирманские коты

Бирманская порода кошек, занимающая четвертое место, имеет среднюю продолжительность жизни от 10 до 15 лет. Известные своим любящим и общительным нравом, бирманские коты формируют крепкие связи со своими хозяевами. Их присутствие приносит тепло и радость в любое здание.

Голубые кошки

Со средней продолжительностью жизни от 10 до 15 лет, эти коты кичатся волшебной серебристо-голубой шерстью и глубокими изумрудно-зелеными глазами. Умные и любознательные, голубые кошки придают атмосферу таинственности в любое жилище.

Кошки считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !