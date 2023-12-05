Топ-5 пород собак, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем. Фото

Угроза исчезновения ограничивается не только дикими существами, оно распространяется и на некоторых животных, включая собак. Уменьшению численности определенных пород собак способствуют многочисленные факторы, в частности, популярность породы и ее специфическое назначение. UAportal рассказывает о таких породах.

Видео дня

Читайте также: Собака ест траву: нужно ли ему запрещать это

Дирхаунд

Дирхаунды, как следует из их названия, исторически использовались для охоты на величественных оленей. Эти благородные клыки собаки имеют высокий рост, лохматую серую шерсть и кроткий характер. Однако сейчас эти собаки находятся на грани исчезновения из-за ограничений в разведении.

Скай-терьер

Уроженцы шотландского острова Скай, скай-терьеры играли немаловажную роль в защите фермерских угодий от выдр, лис и других неприятностей. К сожалению, эта уникальная порода сейчас сталкивается с угрозой вымирания.

Денди-динмонт-терьер

Денди-динмонт-терьеры очаровывают своими большими головами и длинной белой шерстью. Известные своим охотничьим мастерством охоты на выдр и барсуков, эти собаки вносят свой вклад в разнообразие собачьего мира.

Чинук

Порода чинук не только побеждает в соревнованиях ездовых собак, но и демонстрирует выдающиеся навыки в поисково-спасательных операциях, а также в пастушьей деятельности.

Кудрявый ретривер

Тесно связанные с любимыми золотистыми и лабрадор-ретриверами, вьющиеся ретриверы привлекают внимание своей характерной шерстью. Эта особенность позволяет им легко плавать и пробираться сквозь густые заросли кустарников.

Ранее UAportal сообщал, как можно избавиться от запаха кошачьей мочи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!