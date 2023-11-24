Топ-5 продуктов для ночного перекуса, которые не навредят вам

UAportal рассказывает о 5 продуктах для ночного перекуса, которые не только вкусны, но и не повредят вашему здоровью. Эти перекусы идеально подходят для того, чтобы удовлетворить ночной голод, не вредя своему здоровью.

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Ягоды

Ягоды – лучший выбор для тех, кто ищет здоровый и сытный ночной перекус. Низкое содержание калорий и высокое содержание клетчатки делают их отличным выбором.

Насыщенные антиоксидантами, ягоды помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением. Побалуйте себя небольшой миской ягодного ассорти, например клубники, черники и малины.

Греческий йогурт

Греческий йогурт – идеальный выбор, если вы ищете сливочный, богатый белками перекус. Этот низкокалорийный йогурт обеспечивает сытость и способствует восстановлению мышц.

Кроме того, он содержит полезные бактерии, способствующие здоровью кишечника. Разнообразьте свой обычный греческий йогурт, посыпав его орехами или капнув медом, чтобы добавить вкус и сделать его еще более сытным.

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Ромашковый чай

Расслабьтесь перед сном успокаивающей чашкой ромашкового чая. Его мягкие успокаивающие свойства способствуют расслаблению и качественному сну, что делает его отличным выбором для напитка на ночь. Позвольте теплому и успокаивающему аромату помочь вам подготовиться к спокойному ночному сну.

Миндаль

Миндаль приятно хрустит и содержит много необходимых питательных веществ. Богат полезными жирами, клетчаткой и белком, он является идеальным вариантом для перекуса. Употребление небольшой горсти миндаля может улучшить общее самочувствие благодаря содержанию в нем витамина Е и магния.

Вареные яйца

Увеличьте потребление белка с помощью вареных яиц – удобного и питательного варианта для ночного перекуса. Эти источники белка помогут вам чувствовать себя сытыми в течение ночи и будут способствовать восстановлению мышц. Приготовленные заранее они готовы к употреблению, когда голод накроет вас перед сном.

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