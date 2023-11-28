Топ-5 советов, которые помогут избавиться от пауков в доме

Вывод пауков из вашего дома иногда может быть непростой задачей. Если стандартные меры по уборке оказались безуспешными, UAportal предлагает воспользоваться этими пятью советами, чтобы попрощаться с нежелательными паукообразными и другими насекомыми.

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1. Используйте мяту

Эффективный естественный отпугиватель, эфирное масло мяты, может использоваться, чтобы держать насекомых на расстоянии. Просто смочите ватные палочки в мятном масле и разместите их под мусорным баком, чтобы отпугнуть насекомых.

2. Вода с розмарином

Сражайтесь с муравьями и другими ползучими насекомыми, приготовив домашнюю водную смесь с розмарином. Этот растительный раствор действует как грозный барьер, отпугивая вредителей от вашего жилища. Просто смешайте розмарин и воду в бутылке с распылителем и нанесите на места, где часто обитают нежелательные животные.

3. Кипяток

Плодные мухи известны тем, что проникают в канализацию и откладывают там яйца, что приводит к постоянному заражению. Сражайтесь с этими назойливыми насекомыми, выливая кипяток в водосточные трубы. Высокие температуры эффективно уничтожают плодовые мушки и их яйца, помогая искоренить проблему.

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4. Цитрусовые

Пауки испытывают отвращение к цитрусовым, что делает их бесценными союзниками в вашем стремлении держать осьминогих на расстоянии. Удалите паутину и протрите стены и пол раствором воды с добавлением цитрусового масла или даже цитрусовых шкурок. Этот обычный, но действенный способ отпугивает пауков.

5. Будьте осторожны с эфирными маслами

Хотя эфирные масла могут быть мощными средствами для борьбы с вредителями, важно соблюдать осторожность, особенно если в вашем доме есть маленькие дети или домашние животные. Перед использованием эфирных масел внимательно прочтите этикетки и убедитесь, что они безопасны для вашей среды. Некоторые масла могут не подходить для людей с определенной чувствительностью и аллергией.

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