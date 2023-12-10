Топ-5 советов по уходу за домашними любимцами зимой

С приближением зимы очень важно позаботиться о благополучии наших домашних любимцев. Холодные температуры и суровые погодные условия могут создавать проблемы, но при правильном уходе мы можем обеспечить нашим пушистым друзьям безопасность и тепло. UAportal рассказывает о топ-5 советах по уходу за собаками зимой.

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Обеспечьте теплое и уютное убежище

Важно создать теплое и комфортное пространство в помещении, где ваши питомцы смогут отдохнуть и поспать. Убедитесь, что их подстилка чистая, сухая и уютная, добавив дополнительные одеяла или подушки, если это необходимо.

Защитите от холода

Выводя домашних любимцев на улицу, надевайте их в подходящую зимнюю одежду, для собак, например, куртки или свитера. Это защитит их от холода и предотвратит дискомфорт или потенциальные болезни. Кроме того, ограничьте их время пребывания на улице и обеспечьте доступ к теплой и защищенной среде.

Будьте осторожны с гололедицей

Зимой ледяные и скользкие поверхности являются распространенным явлением, что создает риски для домашних питомцев. Выгуливайте их только на специально отведенных для этого дорожках или расчищенных участках, опасаясь обледеневших участков. Если ваш любимец поскользнулся на льду или снегу и получил травму, немедленно обратитесь к ветеринару.

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Отрегулируйте их рацион и питье

Со снижением температуры домашним питомцам могут понадобиться дополнительные калории, чтобы согреться, особенно если они более активны. Проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы определить, требует ли рацион вашего питомца корректировки зимой. Также следите за тем, чтобы у него всегда была свежая, не мерзшая вода.

Поддерживайте процедуру груминга

Регулярный груминг имеет решающее значение в течение зимних месяцев, чтобы шерсть вашего любимца оставалась чистой. Однако не стоит купать любимца слишком часто, поскольку это может лишить его природных жиров и привести к сухости кожи. Вместо этого сосредоточьтесь на регулярном расчесывании, чтобы удалить колтуны, а также на бережном уходе за лапами.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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