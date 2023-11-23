Топ-5 стильных образов с широкими джинсами: поражайте всех

Широкие джинсы стали излюбленным выбором среди поклонников моды и остаются в тренде уже несколько сезонов. Благодаря своему свободному крою, широкие джинсы являются не менее привлекательной и эффектной альтернативой узким брюкам. Кроме того, их можно удачно сочетать с разными предметами женского гардероба. UAportal делится несколькими идеями, с чем носить широкие джинсы.

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Обтягивающий топ

Чтобы не выглядеть бесформенно, важно соблюдать сбалансированные пропорции при ношении широких джинсов. Прекрасной комбинацией будет сочетание их с облегающим топом. Можно заправить футболку или топ в джинсы с высокой талией, чтобы подчеркнуть силуэт. Или выберите джемпер или водолазку, чтобы создать стильное сочетание.

Корсет

Одна из самых интересных модных тенденций в этом году – сочетание широких джинсов с корсетом. Для минималистического и шикарного образа выбирайте изящный корсет классических цветов без чрезмерных украшений. Такое сочетание без особого труда создаст модный образ.

Пиджак оверсайз

Вот уже несколько лет пиджаки оверсайз, казалось бы, заимствованные из мужской моды, остаются модными и неповторимыми. Сочетание их с широкими джинсами создает поразительно красивый и эстетически привлекательный образ.

Блузка

Для вечернего свидания или офисного наряда отлично подойдет сочетание, состоящее из широких джинсов, блузки и приталенных брюк. Вы можете заправить блузку в джинсы с высокой талией или просто накинуть ее поверх топа в зависимости от желаемого результата.

Укороченный топ

Подчеркните линию талии укороченной футболкой или топом. Обратите внимание на такие трендовые варианты как топы-хомуты с ностальгическим оттенком, напоминающим начало 2000-х, или базовые топы на тонких бретелях.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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