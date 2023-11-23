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Топ-5 стильных образов с широкими джинсами: поражайте всех

Марина Грамович

Топ-5 стильных образов с широкими джинсами: поражайте всех

Широкие джинсы стали излюбленным выбором среди поклонников моды и остаются в тренде уже несколько сезонов. Благодаря своему свободному крою, широкие джинсы являются не менее привлекательной и эффектной альтернативой узким брюкам. Кроме того, их можно удачно сочетать с разными предметами женского гардероба. UAportal делится несколькими идеями, с чем носить широкие джинсы.

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Обтягивающий топ

Чтобы не выглядеть бесформенно, важно соблюдать сбалансированные пропорции при ношении широких джинсов. Прекрасной комбинацией будет сочетание их с облегающим топом. Можно заправить футболку или топ в джинсы с высокой талией, чтобы подчеркнуть силуэт. Или выберите джемпер или водолазку, чтобы создать стильное сочетание.

Топ-5 стильных образов с широкими джинсами: поражайте всех

Корсет

Одна из самых интересных модных тенденций в этом году – сочетание широких джинсов с корсетом. Для минималистического и шикарного образа выбирайте изящный корсет классических цветов без чрезмерных украшений. Такое сочетание без особого труда создаст модный образ.

Топ-5 стильных образов с широкими джинсами: поражайте всех

Пиджак оверсайз

Вот уже несколько лет пиджаки оверсайз, казалось бы, заимствованные из мужской моды, остаются модными и неповторимыми. Сочетание их с широкими джинсами создает поразительно красивый и эстетически привлекательный образ.

Топ-5 стильных образов с широкими джинсами: поражайте всех

Блузка

Для вечернего свидания или офисного наряда отлично подойдет сочетание, состоящее из широких джинсов, блузки и приталенных брюк. Вы можете заправить блузку в джинсы с высокой талией или просто накинуть ее поверх топа в зависимости от желаемого результата.

Топ-5 стильных образов с широкими джинсами: поражайте всех

Укороченный топ

Подчеркните линию талии укороченной футболкой или топом. Обратите внимание на такие трендовые варианты как топы-хомуты с ностальгическим оттенком, напоминающим начало 2000-х, или базовые топы на тонких бретелях.

Топ-5 стильных образов с широкими джинсами: поражайте всех

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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