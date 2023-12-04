Топ-5 стран мира, где люди потребляют больше всего алкоголя

Уровень потребления алкоголя в разных странах мира существенно отличается, и недавнее масштабное исследование, проведенное Международной организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проливает свет на этот вопрос. Интересно, что Дания, Румыния и Великобритания возглавляют список стран с наибольшим количеством людей, употребляющих алкоголь. UAportal рассказывает поподробнее.

Видео дня

Исследование охватило 29 стран, где оказалось, что примерно каждый пятый взрослый (19%) в выборке признался, что употребляет значительное количество алкоголя, по крайней мере, раз в месяц. Примечательно, что мусульманские страны показали самый низкий процент таких взрослых, а в Турции – всего 3%. И наоборот, в странах-лидерах по потреблению алкоголя более 30% взрослого населения употребляют алкоголь в больших количествах, по крайней мере, раз в месяц.

Согласно результатам исследования, страны-лидеры по уровню потребления алкоголя выглядят следующим образом:

1. Дания

2. Румыния

3. Великобритания

4. Люксембург

5. Германия

Если углубиться в исследование, то еще одним интересным наблюдением есть изменения в потреблении алкоголя между 2011 и 2021 годами. Как ни странно, 23 страны продемонстрировали понижение за этот период, причем в Литве и Ирландии было зафиксировано самое значительное падение. В Латвии, Мексике и Норвегии наблюдался значительный рост.

Анализ данных также подчеркивает, что мужчины более склонны к чрезмерному употреблению алкоголя по сравнению с женщинами: мировая статистика показывает 26% против 12% соответственно.

Читайте также: Как выбрать качественное вино: топ-6 советов

Изучение среднего потребления алкоголя дает ясное представление об этой проблеме. Ниже представлена пятерка стран-лидеров в этой категории:

1. Латвия

2. Литва

3. Чехия

4. Болгария

5. Эстония

Эти страны могут похвастаться средним потреблением 11–12 литров чистого алкоголя в год. Тем не менее, важно отметить, что измерение потребления алкоголя на душу населения может подвергаться критике из-за потенциальных искажений, вызванных туристами, которые могут вносить свой вклад в статистику, но не учитываются в окончательных подсчетах.

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественный творог.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !