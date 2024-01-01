Топ-5 цветов, визуально устаревающих: Какую одежду не стоит одевать

Цвета обладают мощной силой превращать наше видение окружающего мира. Некоторые из них обладают уникальной способностью влиять на восприятие возраста человека. Вместе с UAportal узнайте, одежду каких цветов может состарить.

Видео дня

Черный

Черный считается одним из главных цветов, которые могут состарить вас. Он может создавать резкие тени на лице, преувеличивая мелкие морщинки. Кроме того, с возрастом естественный оттенок кожи становится светлее, и ношение всего черного может обесцветить цвет лица, делая его более уставшим.

Темно-синий

Темно-синий – еще один цвет, который может состариться. Хотя это классический цвет, он может добавить коже тусклости и сделать ее менее живой, особенно с возрастом, когда естественный цвет тела становится светлее.

Читайте также: Как предотвратить появление морщин: косметологи советуют делать это каждый день

Темно-коричневый

Темно-коричневый цвет может создать "мутный" эффект, который сделает кожу бледной и тусклой, придавая внешнему виду усталости и возрасту. Рекомендуется носить темно-коричневый как акцентный цвет во избежание этих визуальных эффектов.

Желтый

Желтый цвет может сделать лицо бледным и осунувшимся, придавая ему старческий вид. Поэтому желательно использовать желтый умеренно или в виде аксессуаров во избежание этого эффекта старения.

Оранжевый

Оранжевый цвет может выделить неравномерность тона кожи. Выбирайте более мягкие персиковые тона, вместо ярко-оранжевых.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!