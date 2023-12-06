Топ-5 вкусных начинок для лаваша: идеи для хозяек

Когда время поджимает, а вам нужно быстро утолить голод семьи, лаваш может стать вашим настоящим спасителем. Достаточно только намазать лаваш вкусной начинкой, свернуть его в рулет и разрезать на кусочки – и вы получите отличную закуску, готовую к подаче на стол в кратчайшие сроки.

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Возможности начинок для лаваша невероятно разнообразны. UAportal делится с вами пятью наиболее аппетитными вариантами.

1. Сырно-томатная начинка

В миску нарежьте сочные помидоры и смешайте с нарезанным кубиками сыра. Добавьте немного майонеза и перемешайте, пока смесь не станет однородной. Выложите эту аппетитную начинку на лаваш и сверните его рулетом.

2. Грибная и куриная начинка

Обжарьте грибы и курицу на сковороде до полной готовности. Смешайте грибы с мелко нарезанным луком и небольшим количеством майонеза. Выложите эту вкусную смесь на лаваш, сверните его в рулет.

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3. Начинка со шпротами

Открываем банку со шпротами, удаляем кости и нарезаем их небольшими кусочками. Смешайте шпроты с измельченными вареными яйцами и луком. Заправьте смесь щедрым количеством майонеза, пока она не станет однородной. Нанесите эту вкусную начинку на лаваш, а затем умело сверните его в аппетитный рулет.

4. Сырно-травяная начинка

Смешайте сливочный сыр со свежей измельченной зеленью, добавив щепотку соли и перца по вкусу. Выкладываем эту замечательную творожную смесь на лаваш, плотно сворачиваем его и наслаждаемся вкусом.

5. Начинка из крабовых палочек

Мелко нарежьте крабовые палочки и смешайте с нарезанными огурцами и вареными яйцами. Посолите и поперчите, а затем обильно смажьте смесь майонезом, создавая гармоничное сочетание. Нанесите аппетитную начинку на лаваш и сверните его в рулет.

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