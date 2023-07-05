Топ пять фантастических фильмов последних лет: невозможно оторваться от просмотра

Дорогие декорации, звездный состав актеров, классные спецэффекты, магия и интересный сюжет - это все привычные элементы фантастических фильмов, которые привлекают всех ценителей настоящих кинематографических шедевров. UAportal собрал пять лучших кино 2018 года этого жанра.

"Мстители: Война бесконечности"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Фантастика/Действие

Страна: США

Продолжительность: 2ч 29мин

Год: 2018

Продюсер: Кевин Фейдж

Этот фильм является продолжением предыдущих событий кинематографической вселенной Marvel. Злодей Танос собирает шесть камней Вечности, чтобы получить абсолютную власть. Мстители, а также несколько других героев должны объединиться, чтобы помешать ему достичь своей цели и спасти мир от разрушения.

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"Черная пантера"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Фантастика/Действие

Страна: США

Продолжительность: 2ч 14мин

Год: 2018

Продюсер: Кевин Фейдж

После смерти отца-короля, на трон взошел его сын - Т'Чалла. Однако новый правитель Ваканды должен защитить свое королевство от могущественного врага, угрожающего уничтожить владения. С помощью союзников и передовых технологий, Т'Чалла должен защитить свой народ и предотвратить глобальную войну.

"Человек-паук: Через вселенные"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Фантастика/Анимация

Страна: США

Продолжительность: 1ч 57мин

Год: 2018

Продюсер: Ави Арад, Фил Лорд, Кристофер Миллер

Майлз Моралес, подросток из Бруклина, которого укусил радиоактивный паук, приобретает паукообразные способности. Научившись контролировать свои силы, парень обнаруживает, что есть и другие пауки-герои. Так что вместе они должны спасти мультимир от угрозы, которая может уничтожить все.

"Аквамен"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Фантастика/Действие

Страна: США, Австралия

Продолжительность: 2ч 23мин

Год: 2018

Продюсер: Питер Сафран, Роб Коуэн

Артур Карри, получеловек-полуатлант, наследник трона Атлантиды, должен противостоять своему брату, королю Орму, стремящемуся объединить подводные королевства и объявить войну надводному миру. Артур объединяется с Мэрой, невестой Орма, которая тоже хочет помешать кровопролитию. Вместе они должны спасти от гибели надводный и подводный мир.

"Тихое место"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Фантастика/Ужасы

Страна: США

Продолжительность: 1ч 30мин

Год: 2018

Продюсер: Майкл Бэй, Эндрю Форм, Брэд Фуллер

Сюжер разворачивается вокруг обычной семьи, которая должна выжить в мире, где смертоносные существа охотятся за звуком. Но когда выяснилось, что мать беременна, нужно найти способ подготовиться к появлению новорожденного, не издавая ни одного звука, который может привести к их гибели.

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