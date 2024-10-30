Торт "Красный бархат": красивый бисквит, творожный крем и клубничная начинка
Этот тортик полюбился многим. Красивый бисквит, творожный крем и клубничная начинка. Это очень вкусно.
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Бісквіт (форма 16 см):
100 г яєць
170 г цукру
150 г кефіру (2,5%)
70 г вершкового масла (82%)
3 г розпушувача
3 г соди
5 г какао-порошку
200 г борошна
водорозчинний барвник (полуниця + малина)
Увімкніть духовку на 165°С, з конвекцією.
Збиваємо в чаші комбайна: яйця, цукор, барвник до стійкої піни.
Додайте розтоплене вершкове масло та кефір, перемішайте делікатно.
З’єднайте борошно, розпушувач, соду, какао та через сито додайте в чашу. Перемішайте.
Оберніть дно кільця фольгою, перекладіть тісто у форму. Поставте зверху на форму гніт.
Випікайте 40 хв.
Охолодіть, оберніть форму плівкою та відправте на ніч у холодильник.
Полунична начинка (2 форми по 14 см):
200 г полуничного пюре
20 г лимонного фрешу
50 г цукру
12 г кукурудзяного крохмалю
6 г желатину + 30 мл води
Змішайте желатин з водою, залиште на 10-15 хв.
Зʼєднайте в сотейнику полуничне пюре з цукором та крохмалем.
Додайте лимонний фреш, перемішайте.
Поставте на плиту і помішуючи, заваріть крохмаль.
Зніміть з плити, додайте набряклий желатин, перемішайте.
Затягніть дно кілець плівкою, всередину по краю покладіть ацетатну стрічку.
Розлийте масу (по 150 г), дайте охолонути.
Відправте в холодильник на кілька годин.
Крем-чіз:
150 г маскарпоне
250 г крем-сиру
400 мл вершків (30-33%)
100 г цукрової пудри
Збийте всі інгредієнти в чаші комбайна до стійких піків.
Декор:
свіжа полуниця
м’ята
Зніміть форму з бісквіту, розріжте його на 4 коржі.
Покладіть 2/3 крему в кондитерський мішок без насадки.
Викладіть крем по спіралі, розрівняйте.
Зробіть з крему борт, покладіть усередину полуничну начинку.
Викладіть зверху крем та другий бісквітний корж. Так само третій корж.
Закрийте верх і боки торта кремом, розрівняйте.
Зробіть крихту з коржа бісквіту, що залишився, задекоруйте крихтою боки торта.
Перекладіть решту крему в мішок з насадкою "Сент-Оноре". Задекоруйте.
Викладіть у центр торта шматочки полуниці, прикрасьте м’ятою.
Смачного.