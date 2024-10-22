Торт "Молочная девочка": ничего нежнее вы не ели
Самые тонкие бисквитные лепешки, молочный крем и ванильный ганаш… Уверяю вас – ничего нежнее вы не ели. Обязательно готовьте и делитесь впечатлениями.
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Збитий ванільний ганаш:
200 мл вершків (1 ч, 30%)
200 г білого шоколаду
200 мл вершків (2 ч, 30%)
стручок ванілі
30 г сиропу глюкози або меду
Прогрійте вершки (1 ч) до кипіння .
З’єднайте з сиропом глюкози та ванільною "ікрою".
Додайте шоколад, перемішайте.
Додайте вершки (2 ч) і пробийте блендером до однорідності.
Накрийте плівкою в контакт і відправте на 12 годин у холодильник для стабілізації.
Збийте ганаш до стійких піків.
Бісквіт:
370 г згущеного молока
100 г вершкового масла (82%)
100 г яйця
30 г білка
10 г розпушувача
200 г борошна
Перемішайте в чаші комбайна: згущене молоко, яйця, білок і розтоплене вершкове масло.
Додайте борошно з розпушувачем, перемішайте.
Увімкніть духовку на 180°, з конвекцією.
Виріжте з пергаменту круги з діаметром 19-20 см.
Прикладіть пергамент до тіста, переверніть і розрівняйте тісто на пергаменті.
Відправте коржі випікатися на 5-6 хв.
Охолодіть.
Крем:
300 мл молока
20 г кукурудзяного крохмалю
50 г цукру
50 г вершкового масла (82%)
150 г вершків
150 г маскарпоне
Відправте молоко в сотейник, змішайте цукор з кукурудзяним крохмалем, додайте до молока.
Доведіть молоко до кипіння при постійному помішуванні, дайте покипіти 1 хв.
Додайте кубики вершкового масла, перемішайте.
Перекладіть крем у миску, накрийте плівкою в контакт, приберіть у холодильник на 1-1,5 год.
Зʼєднайте в чаші комбайна вершки та маскарпоне, збийте до м’яких піків.
Додайте молочну основу та перемішайте.
Ванільне молоко (для просочення):
200 мл молока
ваніль (ванільний цукор)
Прогрійте молоко із ваніллю. Охолодіть.
Зберіть торт.
Обріжте коржі діаметром 18 см.
Покладіть у форму, чергуючи: бісквіт, просочивши його ванільним молоком, крем, знову бісквіт, просочення, крем і т.д.
Відправте торт на 2-3 год. в холодильник.
Зніміть форму з торта.
Перекладіть збитий ганаш у кондитерський мішок із насадкою "Закрита зірка" діаметром 8 см.
Задекоруйте торт.
Смачного!