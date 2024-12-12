Торт "Пьяная вишня": стоит попробовать только раз, чтобы навсегда влюбиться в него
Друзья сегодня готовим мой любимый торт. Стоит отведать только раз, чтобы навсегда влюбиться в него. Только представьте. Пропитанный шоколадный бисквит, вишневая начинка с ликером и шоколадная глазурь с орехами.
Вы пробовали когда-нибудь этот тортик?
Шоколадный бисквит:
300 г яиц (6 шт.)
40 г желтка (2 шт.)
150 г муки (6 ст. л. с горкой)
150 г сахара (6 ст. л. с горкой)
30 г какао-порошка (2 ст. л. с горкой)
Включите духовой шкаф на 165С.
Взбейте яйца, желтки и сахар до пышной пены.
Смешайте муку и какао. Нежно вмешайте порциями через сито во взбитую яичную массу.
Выстелите пергаментом дно разъемной формы диаметром 22 см. Стенки формы промажьте тонким слоем масла.
Вылейте тесто в форму. Отправьте бисквит выпекаться в разогретую духовку, с обдувом, на 30-35 мин. Готовность бисквита проверить деревянной шпажкой.
Достаньте форму с бисквитом из духовки, оставьте на 1 час.
Вишневая начинка:
400 г вишни без косточки (свежая или замороженная)
100 г сгущенки (3,5 ст. л.)
100 г сливочного масла (82%)
150 г черного шоколада
100 мл вишневого ликера (5 ст. л.)
Соедините шоколад, сливочное масло, сгущенку и ликер, отправьте в микроволновку, чтобы масса растопилась и стала однородной.
Добавьте вишню, перемешайте.
Шоколадная глазурь:
50 г меда (1,5 ст. л.)
200 г шоколада
250 мл сливок (30-35%)
30 мл растительного масла (1,5 ст. л.)
100 г обжаренного грецкого ореха
Соедините шоколад, мед, сливки и масло и отправьте в микроволновку, чтобы растопить и получить однородную массу.
Пробейте погружным блендером.
Добавьте орехи, перемешайте.
Соберите торт.
Достаньте бисквит из формы, снимите пергамент и срежьте верхушку.
Застелите форму новым пергаментом, поверните бисквит в форму.
Выньте из бисквита серединку – так, чтобы остались бортики, а из коржа сделайте крошку.
Добавьте крошку в вишневую внутренность, перемешайте.
Переложите массу в форму, разровняйте, накройте торт срезанной верхушкой бисквита.
Отправьте в холодильник на 5 часов.
Достаньте форму с тортом из холодильника, снимите форму, залейте торт глазурью. Уберите торт в холодильник на 15-20 мин. для стабилизации глазури.
Приятного аппетита!