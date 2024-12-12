Торт ''Пьяная вишня'': стоит попробовать только раз, чтобы навсегда влюбиться в него

Друзья сегодня готовим мой любимый торт. Стоит отведать только раз, чтобы навсегда влюбиться в него. Только представьте. Пропитанный шоколадный бисквит, вишневая начинка с ликером и шоколадная глазурь с орехами.

Вы пробовали когда-нибудь этот тортик?

Шоколадный бисквит:

300 г яиц (6 шт.)

40 г желтка (2 шт.)

150 г муки (6 ст. л. с горкой)

150 г сахара (6 ст. л. с горкой)

30 г какао-порошка (2 ст. л. с горкой)

Включите духовой шкаф на 165С.

Взбейте яйца, желтки и сахар до пышной пены.

Смешайте муку и какао. Нежно вмешайте порциями через сито во взбитую яичную массу.

Выстелите пергаментом дно разъемной формы диаметром 22 см. Стенки формы промажьте тонким слоем масла.

Вылейте тесто в форму. Отправьте бисквит выпекаться в разогретую духовку, с обдувом, на 30-35 мин. Готовность бисквита проверить деревянной шпажкой.

Достаньте форму с бисквитом из духовки, оставьте на 1 час.

Вишневая начинка:

400 г вишни без косточки (свежая или замороженная)

100 г сгущенки (3,5 ст. л.)

100 г сливочного масла (82%)

150 г черного шоколада

100 мл вишневого ликера (5 ст. л.)

Соедините шоколад, сливочное масло, сгущенку и ликер, отправьте в микроволновку, чтобы масса растопилась и стала однородной.

Добавьте вишню, перемешайте.

Шоколадная глазурь:

50 г меда (1,5 ст. л.)

200 г шоколада

250 мл сливок (30-35%)

30 мл растительного масла (1,5 ст. л.)

100 г обжаренного грецкого ореха

Соедините шоколад, мед, сливки и масло и отправьте в микроволновку, чтобы растопить и получить однородную массу.

Пробейте погружным блендером.

Добавьте орехи, перемешайте.

Соберите торт.

Достаньте бисквит из формы, снимите пергамент и срежьте верхушку.

Застелите форму новым пергаментом, поверните бисквит в форму.

Выньте из бисквита серединку – так, чтобы остались бортики, а из коржа сделайте крошку.

Добавьте крошку в вишневую внутренность, перемешайте.

Переложите массу в форму, разровняйте, накройте торт срезанной верхушкой бисквита.

Отправьте в холодильник на 5 часов.

Достаньте форму с тортом из холодильника, снимите форму, залейте торт глазурью. Уберите торт в холодильник на 15-20 мин. для стабилизации глазури.

Приятного аппетита!