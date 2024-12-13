Торт "Смерекова хата": рецепт с детства
Смерекова хата.
Зимняя вишня.
Это вкус детства, когда бабушка с вечера готовила, а утром я ждал кусочек, очень ждал, потому что сестричка и братик получали первыми, а потом, потому что старший и должен быть терпеливым.
К рецепту:
Начинка
900г вишня без косточек
70г сахара
50г кукурузного крахмала
Тесто
200г сметаны 20%
200г масла 82.5%
70г сахара
400г муки
8г разрыхлителя
Крем
550г сметаны 20%
180-200г сахара
350г сливки 35%
70г шоколада
Готовим:
- в размороженную вишню добавляю сахар и крахмал, постоянно перемешиваю, довожу до кипения и загущение смеси и ставлю ее на балкон охладиться.
- мягкое масло смешиваю со сметаной и сахаром и взбиваю, добавляю муку с разрыхлителем, быстро замешиваю тесто и охлаждаю хорошо с час.
- тесто делю на 5 частей - примерно по 170г, каждую часть валкую на пергаменте, добавляя немного муки; размером где-то 28 на 23 см - я подкладываю под пергамент лист А4 делаю немного короче и немного шире! И потом делю еще на 3 полоски.
- на каждую полоску выкладываю около 60г начинки – буквально толщиной в 1 вишню, сворачиваю в трубочку, хорошо защипываю шов, и швом вниз кладу на противень через пергамент.
- получится 15 трубочек, выпекаю при температуре 210 градусов 15-16 минут, очень не румяну, как только тесто начинает трескаться от кипящей начинки – вынимаю из духовки, и немного сжимаю, "формирую" трубочки, чтобы были ровнее и выше. Хорошо охлаждаю!
- в сметану добавляю сахар, перемешиваю, НЕ ВЗБИВАЮ, за 10 мин сахар растает. Сливки сбиваю в холст пену и в 3 приема добавляю в сметану. Крем получается достаточно густой. При желании можно добавить пару капель лимонного сока.
- на дно формы кладу немного крема.
Более тонкие трубочки на низ каждый слой смазываю кремом и все хорошо кремом замазываю. И ночью на балкон.
Утром можно посыпать тертым шоколадом или взять 70г шоколада, добавить 55г сливок, смешать, прогреть и полить торт ганашем.
Это довольно кропотливый труд, но это очень вкусно!
Пробовать такой тортик?
Обнимаю.