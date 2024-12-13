Торт ''Смерекова хата'': рецепт с детства

Смерекова хата.

Зимняя вишня.

Это вкус детства, когда бабушка с вечера готовила, а утром я ждал кусочек, очень ждал, потому что сестричка и братик получали первыми, а потом, потому что старший и должен быть терпеливым.

К рецепту:

Начинка

900г вишня без косточек

70г сахара

50г кукурузного крахмала

Тесто

200г сметаны 20%

200г масла 82.5%

70г сахара

400г муки

8г разрыхлителя

Крем

550г сметаны 20%

180-200г сахара

350г сливки 35%

70г шоколада

Готовим:

в размороженную вишню добавляю сахар и крахмал, постоянно перемешиваю, довожу до кипения и загущение смеси и ставлю ее на балкон охладиться.

мягкое масло смешиваю со сметаной и сахаром и взбиваю, добавляю муку с разрыхлителем, быстро замешиваю тесто и охлаждаю хорошо с час.

тесто делю на 5 частей - примерно по 170г, каждую часть валкую на пергаменте, добавляя немного муки; размером где-то 28 на 23 см - я подкладываю под пергамент лист А4 делаю немного короче и немного шире! И потом делю еще на 3 полоски.

на каждую полоску выкладываю около 60г начинки – буквально толщиной в 1 вишню, сворачиваю в трубочку, хорошо защипываю шов, и швом вниз кладу на противень через пергамент.

получится 15 трубочек, выпекаю при температуре 210 градусов 15-16 минут, очень не румяну, как только тесто начинает трескаться от кипящей начинки – вынимаю из духовки, и немного сжимаю, "формирую" трубочки, чтобы были ровнее и выше. Хорошо охлаждаю!

в сметану добавляю сахар, перемешиваю, НЕ ВЗБИВАЮ, за 10 мин сахар растает. Сливки сбиваю в холст пену и в 3 приема добавляю в сметану. Крем получается достаточно густой. При желании можно добавить пару капель лимонного сока.

на дно формы кладу немного крема.

Более тонкие трубочки на низ каждый слой смазываю кремом и все хорошо кремом замазываю. И ночью на балкон.

Утром можно посыпать тертым шоколадом или взять 70г шоколада, добавить 55г сливок, смешать, прогреть и полить торт ганашем.

Это довольно кропотливый труд, но это очень вкусно!

Пробовать такой тортик?

Обнимаю.