Тортилья с форелью и томатами на завтрак: быстрый рецепт

Друзья, сегодня мы с вами приготовим полезный, вкусный и сбалансированный завтрак – тортилью с форелью, томатами черри и сливочным сыром. Готовится все легко и быстро. Уверена, этот завтрак станет вашим любимым, к тому же начинку можно менять по вкусу.

Тортилья с форелью и томатами.

1 тортилья

100 г форели (отварной индейки)

2 яйца

5-6 томатов черри

1 ст. л. сливочного сыра

соль (по вкусу)

рукола

рафинированное растительное масло (для жарки)

Всем вкусным.