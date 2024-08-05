Травяной рай: какие растения из вашего сада могут стать ароматными специями

UAportal подготовил советы по посадке растений с хорошим ароматом. Это не только украсит ландшафт вашего двора, но и предоставит возможность разнообразить ваши кулинарные произведения душистыми травами. Многолетние или однолетние эти пряные растения создадут уникальные композиции и добавляют блюдам глубины.

Оптимальное размещение этой ароматной грядки – на солнечном или полусолнечном месте, поскольку позволяет растениям высвобождать мощные ароматические вещества.

Душица обыкновенная

Эта широко используемая специя добавляет глубины основным блюдам и даже может быть заварена в полезные травяные чаи.

Лаванда

Известная своей универсальностью, лаванда является обязательным растением в любом саду. Этот кустик может превратить вашу клумбу в живописное цветущее поле.

Большое количество душистых фиолетовых цветов делает это растение визуально потрясающим. Лаванда процветает на хорошо освещенных участках с кислотно-нейтральной почвой, а ее эфирные масла обладают разнообразными преимуществами, в том числе способствуют лучшему сну, если их заваривать в чай.

Лимонник

Хотя некоторые считают его экзотическим растением, вырастить лимонник в своем саду проще, чем вы можете подумать. Он не только наполнит ваше открытое пространство освежающим лимонным ароматом, но и поможет отпугнуть назойливых насекомых.

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Лимонник преуспевает в частично затененных местах, а его высота зависит от регионального климата. Регулярный полив необходим через его разветвленную корневую систему.

Любисток

Известный своим великолепным ароматом и лечебными свойствами, любисток является универсальным растением, которое используется как в народной медицине, так и в кулинарии. Мелкие цветы, украшающие верхушку любистки, образуют волшебные соцветия.

Другие ароматические травы, которые подойдут для вашей душистой клумбы, включают розмарин, мяту, ревень, руту, сельдерей, спаржу, чабрец, фенхель, черемшу, шалфей и щавель. Эти растения не только создают общую привлекательность, но и служат практическим целям в вашем саду и кулинарных начинаниях.

Напомним, мы уже писали, как сделать вертикальные клумбы у себя дома.

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