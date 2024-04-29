Трех знаков зодиака ожидает прорыв в сфере здоровья: гороскоп на Страстную неделю

UAportal подготовил гороскоп на Страстную неделю 29 апреля – 4 мая для Овна, Тельца и Близнецов. Узнайте, как звезды помогут этим знакам зодиака улучшить свое самочувствие.

Овен

Овны, известные своей решительностью и смелостью, почувствуют значительные прорывы в своем психическом здоровье. Они будут активно принимать изменения, отпуская старые шаблоны, которые больше не служат им. Благодаря повышенному самосознанию и устойчивости Овны будут работать над улучшением своего всеобщего благополучия, что приведет к глубокой трансформации.

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Телец

Стабильные и практичные Тельцы готовы к прорыву в области психического здоровья. Они будут противостоять устаревшему эмоциональному багажу и будут более открыты для поиска профессиональной помощи. Придавая приоритет эмоциональному благополучию, Тельцы будут постепенно высвобождать отложенные эмоции, укрепляя свое психическое здоровье и способствуя личностному росту.

Близнецы

Близнецы почувствуют прорыв в сфере психического здоровья. Стремясь к равновесию и гармонии, Близнецы будут придавать приоритет мерам по уходу за собой, чтобы способствовать умственной ясности и спокойствию. Вовлечение в практики осознанности, таких как медитация и ведение дневников, уравновесит Близнецов, что позволит им поддерживать здоровое психическое состояние.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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