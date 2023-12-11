Трех знаков зодиака ждет эмоциональная нестабильность: гороскоп на 11-17 декабря

UAportal подготовил гороскоп для Близнецов, Весов и Водолея на 11-17 декабря. Узнайте об эмоциональном равновесии и стабильности этих трех знаков.

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Близнецы

Гороскоп для Близнецов на этот период освещает меняющиеся эмоции, которые испытывают люди, рожденные под этим знаком. Забота о себе и приоритетности эмоционального благополучия становятся решающими. Занятия радостными делами и уход за собой могут способствовать повышению эмоциональной стабильности.

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Весы

Для Весов гороскоп подчеркивает важность эмоционального равновесия и стабильности в этот период. Эмоциональная энергия Весов может изменяться, что приводит к необходимости поддерживать равновесие. Для преодоления эмоциональных вызовов и поддержания внутренней гармонии рекомендуется заземлить себя и использовать осознанные практики.

Водолей

Согласно своему гороскопу, в этот период Водолеи могут ожидать повышенной эмоциональности. Предоставление приоритета психологическому благополучию и участие в мероприятиях, способствующих миру и спокойствию, будут способствовать достижению стабильности. Упор на заботу о себе и поиск поддержки со стороны близких может способствовать эмоциональному равновесию.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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