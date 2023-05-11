Трем знакам следует проявить терпение: Гороскоп на 11 мая для Овна, Тельца и Близнецов

UAportal подготовил гороскопы для Овна, Тельца и Близнецов на 11 мая. В этот день следует ожидать препятствий.

Овен

Овны, вы можете обнаружить, что вас тянет к художественным занятиям или изучению новых хобби. Это хороший день, чтобы выразить себя творчески и дать волю воображению. Вы можете столкнуться с некоторыми препятствиями, но с вашей природной решимостью сумеете их преодолеть.

Возможно, вам придется проявить терпение и подождать, пока все будет развиваться естественным образом, а не форсировать события. Верьте, что все получится в свое время.

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Телец

Тельцы, доверяйте своим инстинктам и прислушивайтесь к внутреннему голосу. У вас может быть сильное чувство того, что для вас правильно, и очень важно следовать своей интуиции. Вы также можете обнаружить, что общаетесь с другими людьми на более глубоком уровне.

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Тельцы могут увидеть некоторый прогресс. Возможно, это не будет значительным изменением, но все же это шаг в правильном направлении. Продолжайте двигаться вперед, и в конце концов вы достигнете своих целей.

Близнецы

Близнецы, возможно, вам захочется попробовать что-то новое или исследовать неизведанные территории. Это отличный день для того, чтобы принять перемены и пойти на риск. Будьте непредвзяты и готовы учиться на новом опыте.

Близнецы могут столкнуться с некоторыми трудностями. Это может быть не лучший день для принятия важных карьерных решений или значительных действий. Потратьте время на обдумывание своих целей, прежде чем предпринимать какие-либо серьезные шаги.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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