Трем знакам зодиака могут принести беды роковые цифры: в чем опасность

Среди всех уроженцев зодиакального круга есть три, которым нужно быть особенно осторожными с цифрами. Считается, что они очень чувствительные к вибрациям и склонны испытывать беспокойство, раздраженность, гнев из-за влияния некоторых чисел.

Кроме того, эти цифры способны привлекать в жизнь негативные события – к примеру, потерю денег, аварийные ситуации или конфликты. Лучше не окружать себя ими в повседневной жизни.

Овен – несчастливое число 13

В Таро число 13 связано со смертью и означает вездесущий хаос. Для Овнов такая дата очень опасна и грозит разным неприятностями – им нельзя терять бдительности ни на миг. Уроженцам знака не стоит жить к квартире под таким номером, иначе их будут преследовать беды. Не рекомендуется покупать билеты на такое место или же использовать аксессуары с числом 13.

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Близнецы - несчастливое число 4

Жизнь Близнецов в сплошную черную полосу может превратить число 4,, тесно связанное с потусторонним миром. Оно символизирует исход, смерть и навлекает испытания на головы уроженцев знака. В такую дату они могут принять решения, о которых потом очень будут жалеть. Возможны и большие финансовые потери.

Дева – несчастливое число 9

Девять означает большие страдания. Девы с их стремлением к совершенству и желанием помочь всем вокруг могут чувствовать себя слишком подавленными из-за влияния данного числа. Оно заставляет их сомневаться в своих силах: уроженцы знака могут почувствовать, что все их планы рушатся, а мечтам не суждено сбыться.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.