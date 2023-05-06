Трем знакам зодиака невероятно повезет до 7 мая

UAportal подготовил гороскоп на неделю 1-7 мая. В это время трем знакам зодиака невероятно повезет благодаря влиянию планет.

Козерог

На этой неделе, Козероги, удача, похоже, будет на вашей стороне. Вы можете оказаться в нужном месте в нужное время, что приведет к неожиданным возможностям, которыми можно воспользоваться.

Упорный труд и преданность делу приносят свои плоды, и вы будете вознаграждены за усилия. Вы можете получить финансовую прибыль или повышение на работе. Не забывайте оставаться скромными и сдержанными перед лицом успеха.

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Дева

Для Дев на этой неделе удача витает в воздухе. Вы можете оказаться в ситуации, когда получите долгожданную передышку, будь то в личной или профессиональной жизни. Возможно, вы сможете привлечь положительную энергию, что приведет к благоприятным результатам.

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Это отличное время, чтобы рискнуть, попробовать что-то новое и выйти из своей зоны комфорта. Вселенная на вашей стороне, и результаты начинаний не заставят себя ждать.

Рыбы

На этой неделе, Рыбы, могут испытаете внезапные перемены в судьбе. То, на что вы так долго надеялись, может наконец-то осуществиться, будь то предложение о работе или романтические отношения. Вам может показаться, что удача находится сейчас рядом, и вы должны принять это.

Однако не стоит полностью терять бдительность и помнить об осторожности. Потратьте некоторое время на размышления о своем недавнем опыте и решите, как извлечь максимум пользы из удачи.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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