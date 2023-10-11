Трем знакам зодиака нужно готовиться к влиянию ретроградных планет: Гороскоп на октябрь

Uaportal раскрывает ценную информацию о влиянии ретроградных планет Нептуна, Юпитера и Сатурна на Близнецов, Весов и Рыб в октябре. Узнайте, как общение, забота о себе и интуиция играют решающую роль в их жизни.

Близнецы

Ретроградные планеты Нептун, Юпитер и Сатурн оказывают значительное влияние на ваш знак зодиака. Это влияние может принести путаницу и неопределенность по поводу будущих планов. Рекомендуется не начинать новые проекты в это время. Доверяйте своим инстинктам и полагайтесь на свой интеллект, чтобы принимать правильные решения.

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Весы

Ретроградные планеты Нептун, Юпитер и Сатурн оказывают большое влияние на ваш знак. Эти планетарные движения могут привести к проблемам в отношениях и партнерстве. Подумайте о своих эмоциональных потребностях и постарайтесь найти баланс между личными желаниями и потребностями окружающих.

Рыбы

Ретроградные планеты Нептун, Юпитер и Сатурн будут влиять на ваш знак. Вы можете чувствовать себя эмоционально подавленными и уязвимыми из-за этих космических воздействий. Уделите приоритет заботе о себе и выделите время для перезарядки. Доверяйте своей интуиции и прислушивайтесь к своим снам и внутреннему голосу.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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