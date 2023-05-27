Трем знакам зодиака следует готовиться к насыщенному общению на выходных

UAportal подготовил гороскоп на 27-28 мая для Скорпиона, Козерога и Рыб. В эти выходные звезды будут способствовать общению и самовыражению.

Скорпион

Поскольку Плутон находится в Скорпионе, эти выходные дадут Скорпионам возможность выразить свои самые сокровенные чувства и мысли. Однако следует проявить осторожность и не раскрывать слишком много и слишком рано.

Тщательно выбирайте слова, так как они могут оказать долгосрочное влияние на ваши отношения. Честное и прямое общение будет способствовать доверию и укреплению ваших связей с близкими людьми.

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Козерог

Поскольку Луна находится в Козероге, в эти выходные общение может быть не таким естественным для вас. Однако это прекрасная возможность поработать над самовыражением и поделиться своими мыслями с окружающими.

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Избегайте подавления своих эмоций, так как это может привести к недопониманию и конфликтам. Практикуйте активное слушание и вдумчиво выбирайте слова, чтобы эффективно донести свою мысль.

Рыбы

Южный узел в Рыбах дает Рыбам возможность углубиться в творчество и уверенно излагать свои идеи. Эти выходные – идеальное время, чтобы поделиться с миром своими художественными талантами, будь то писательство, живопись или музыка.

Ваша интуиция и эмпатические способности помогут вам понять других и эффективно передать свои мысли и чувства.

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