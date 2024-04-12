Трем знакам зодиака следует ожидать перемен в дружбе и отношениях: гороскоп на 2024 год

UAportal подготовил гороскоп для Тельцов, Дев и Козерогов на 2024 год. Узнайте, как звезды повлияют на дружбу и социальную жизнь этих трех знаков зодиака.

Телец

Тельцы имеют стойкий и преданный характер, что делает их замечательными друзьями. Они надежны и последовательны, что делает их надежным компаньоном в любом социальном кругу. В 2024 году их приземленный и практический подход к жизни сделает их замечательными советчиками и доверенными людьми для своих нуждающихся друзей.

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Дева

Девы известны своим вниманием к деталям и сильным чувством долга, что делает их невероятно верными и надежными друзьями. В 2024 году их аналитический характер приведет к тому, что они будут давать замечательные советы своим друзьям, помогая им принимать хорошо обоснованные решения. Скрупулезность и практический подход к жизни сделают их лучшими друзьями для проведения светских вечеринок и мероприятий.

Козерог

Козероги известны своей дисциплинированностью и надежностью, что делает их верными и надежными друзьями. В 2024 году их амбиции и драйв будут вдохновлять и мотивировать друзей на достижение своих целей и стремлений. Прагматический подход к жизни приведет к тому, что они будут давать разумные и практические советы своему окружению, направляя их на путь успеха.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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