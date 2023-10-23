Трем знакам зодиака следует попробовать новое хобби: Гороскоп на неделю 23-29 октября

UAportal подготовил гороскоп для Скорпионов, Стрельцов и Весов на 23-29 октября. Эти знаки способны раскрыть свой потенциал, увлекшись новым занятием.

Скорпион

Известные своей пылкостью и энергичностью, Скорпионы обладают уникальной способностью полностью погружаться в новые интересы. Их непоколебимая решительность и драйв делают их идеальными кандидатами для того, чтобы начать новое увлекательное хобби, направив свою бурную энергию на творческие дела.

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Стрелец

С их авантюрным духом и жаждой знаний, Стрельцам нравится развиваться, расширять свои границы и стремиться к личностному росту. Увлекательные виды деятельности, такие как пешие прогулки, скалолазание и прыжки с парашютом, являются одними из тех увлечений, к которым они тянутся и которые дарят им опыт, питающий их жажду жизни.

Весы

Получая вдохновение от таких видов деятельности, как садоводство, декор интерьера или дизайн одежды, Весы могут использовать свой внимательный взгляд на детали и стремление к эстетической гармонии. Создание правильного окружения и самовыражение с помощью художественных форм играют важную роль в их поиске наслаждения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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