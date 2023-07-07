Трем знакам зодиака звезды советуют искать эмоциональный баланс: Гороскоп на выходные 8-9 июля

UAportal подготовил информацию об астрологических воздействиях на разные аспекты жизни. Эти выходные мы погрузимся в глубины эмоционального баланса и стабильности, а также узнаем, что космос предсказывает для Весов, Скорпионов и Стрельцов.

Весы

Поскольку Нептун в Весах создает особую ауру, Весы будут находиться в гармоничном состоянии. В эти выходные Вселенная дарит им умиротворение и эмоциональное равновесие. Весы наделены способностью сохранять спокойствие и устойчивость мышления, что позволяет им справляться со сложными ситуациями с изяществом и самообладанием.

Скорпион

Под глубоким влиянием Плутона, эмоции Скорпионов становятся все более интенсивными и яркими. Эти выходные они найдут утешение в чувствах. Их сила находится в признании себя и принятии своей значимости. Погружаясь в недра своей души, Скорпион открывает скрытые аспекты своей сущности. Этот самоанализ принесет стабильность и чувство эмоциональной опоры, что позволит стойко преодолевать все жизненные трудности.

Видео дня

Стрелец

Люди, рожденные под этим знаком, в выходные испытывают яркий баланс чувств. Их авантюрный дух и оптимистический взгляд создадут прочную основу для эмоциональной стабильности. Стрельцы будут стремиться исследовать новые горизонты жизни и обретать смысл в своих переживаниях.

Они искренни в проявлении эмоций и не отказываются от их проявления. В эти выходные Стрельцам рекомендуется оставаться верными себе, ведь их душевная гармония сводится к любви к себе и соблюдению собственных принципов.

Ранее UaPortal подготовил топ четыре самых взыскательных знака зодиака.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!