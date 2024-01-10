Три альтернативных ингредиента, которыми можно заменить яйца в выпечке

Когда речь идет об выпечке без яиц, есть несколько эффективных заменителей, которые могут сберечь целостность и вкус блюда. UAportal рассказывает подробнее об этих альтернативных ингредиентах.

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Яблочное пюре

Яблочное пюре – отличная замена яйцам в рецептах. На каждое яйцо можно использовать 1/4 стакана (60 г) несладкого яблочного пюре. Оно хорошо подходит для тортов, кексов и хлеба на скорую руку, добавляя едва заметный сладкий вкус.

Важно помнить, что использование яблочного пюре может сделать выпечку более плотной, чем при использовании яиц. Кроме того, яблочное пюре можно использовать в веганской выпечке.

Семена льна

Еще одной альтернативой яйцам в выпечке является использование льняных семян. Чтобы заменить одно яйцо, можно смешать одну столовую ложку молотых льняных семян с тремя столовыми ложками воды. Эта смесь должна постоять несколько минут, пока не станет липкой, похожей на текстуру взбитого яйца.

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Этот способ идеально подходит для таких рецептов, как блины, вафли и печенье. Льняное семя не только действует как связующее вещество, но и добавляет выпечке орехового вкуса. Кроме того, льняное семя известно своей высокой питательной ценностью.

Семена чиа

Семена чиа – еще один отличный выбор для замены яиц в выпечке. Подобно семенам льна, яйца можно заменить, смешав одну столовую ложку семян чиа с тремя столовыми ложками воды. Эта смесь должна постоять несколько минут, чтобы приобрести гелеобразную консистенцию.

Чиа хорошо работает в рецептах пирожных, хлеба и некоторых тортов. Кроме того, семена чиа содержат много питательных веществ, таких как омега-3 жирные кислоты и клетчатка.

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