Три худшие ошибки в тренировках

1. Перегрузка

Наши мышцы растут и совершенствуются, крепнут и вырисовывают красивую форму не когда мы тренируемся, а когда отдыхаем после хорошей тренировки, поэтому важно иметь организованный план тренировок, не выглядящий как каждую качать попу. Это путь в разочарование.

2. Неправильная техника

Любое упражнение эффективно, когда выполняется с нужной амплитудой и суставы двигаются натурально. Если делать упражнения без техники, результат не будет виден + будут возникать травмы.

3. Тренироваться, но не думать о питании

Это демотивирует, потому что ты не увидишь желаемого результата. Еда нужна и повлияет на похудение, упругость, состояние кожи, набор массы. А вот тренировки нужны для развития хорошей осанки, гибкости, силы, релефа, крепких костей и "свежего" ментального состояния.