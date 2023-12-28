Три лайфхака для эффективной стирки: Секреты домохозяек

Когда дело доходит до стирки, полагаться только на стиральные порошки не всегда может дать желаемый результат. Поэтому важно знать о некоторых проверенных лайфхаках, которыми пользуются опытные хозяйки. UAportal рассказал о секретах, которые гарантированно обеспечат впечатляющие результаты и эффективную стирку.

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Губка для мытья посуды

Для владельцев домашних животных, особенно пушистых пород, удаление шерсти из одежды может быть непростой задачей. Однако есть простой Лайфхак, который может исправить это.

Используя новую губку при стирке одежды, вы сможете эффективно удалить шерсть домашних животных. Просто положите его вместе с бельем в стиральную машину, и вы получите безупречно чистую одежду.

Эфирные масла

Покупка эфирных масел может значительно снизить ваши расходы на кондиционер для белья. Эфирные масла не только придают приятный запах, но и обеспечивают длительный аромат.

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Налейте около восьми капель излюбленного эфирного масла в отсек для порошка стиральной машины. Не стесняйтесь экспериментировать и сочетать разные ароматы, чтобы создать свой собственный запах.

Холодильник

Если вы когда-нибудь замечали, что ваши джинсовые вещи сохраняют неприятный запах даже после регулярной стирки, не беспокойтесь. На вашей кухне есть отличное решение. Используйте холодильник для эффективной борьбы с этими устойчивыми запахами.

Уложите джинсовые штаны в герметичный пакет и оставьте их в морозильной камере примерно на 8-12 часов. Этот метод нейтрализует нежелательные запахи, вызванные жизнедеятельностью патогенных микроорганизмов в ткани. Для достижения оптимального результата повторяйте этот процесс раз в тридцать дней.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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