rus
Українська
Блог
Рецепты

Три начинки для самых вкусных сэндвичей

Владимир ЯрославскийВладимир Ярославский

Три начинки для самых вкусных сэндвичей
Три начинки для самых вкусных сэндвичей

Три вкусных сэндвичей

Сэндвич с тунцем на 2 шт.

Тунец в собственном соке - отжатый, 100 г

Яйцо вареное - 1 шт

Майонез – 70 г

Лук зеленый - 3 стебля

Укроп свежий - 3 ветки

Огурец маринованный – 50 г

Горчица в зернах – 1 ч. л.

Горчица "мягкая" – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Листья салата – 4 шт

Хлеб – 4 куска, Британский классический с молоком

Сэндвич из авокадо на 1 шт.

Хлеб - 2 куска, Королевский мультизлаковый

Авокадо – 1/2 шт

Сыр чедер красный – 1 слайс (или крем-сыр)

Ветчина - 2 слайса

Микрогрин редиса - 10 г

Яйца – 2 шт

Кацу-сэндвич на 2 шт:

Филе куриного бедра – 2 шт

Соль, перец

Мука

Яйцо для лиезона

Сухари панко – 50 г

Масло - для фритюра

Горчица в зернах – 20 г

Майонез – 50 г

Капуста молодая – 150 г

Хлеб – 4 куска, Британский классический

Соус барбекю – 80 г

Сок лайма или иудзу – 5 г

Источник:instagram.com

РецептРецептыБлоги