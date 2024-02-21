Три простых способа наточить терку за считанные минуты

Нужно быстро заточить терку? UAportal поделился тремя простыми и эффективными методами, благодаря которым ваша терка будет работать как новая, всего за несколько минут.

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Лимон

Один из способов заточить терку предполагает использование лимона. Разрежьте лимон пополам и сильно потрите мякотью по терке, чтобы удалить остатки ржавчины, которая могла затопить лезвия. Затем терку следует промыть теплой водой и тщательно высушить. Такой подход не только делает острой терку, но оставляет на ней свежий цитрусовый аромат.

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Алюминиевая фольга

Еще один способ заточить терку – с помощью алюминиевой фольги. Кусок алюминиевой фольги смывается и растирается по поверхности терки в разных направлениях, служа абразивом для обострения лезвий. После этого промойте терку теплой водой, а остатки фольги удалите щеткой.

Паста из соды

Для более глубокой очистки и заточки следует приготовить пасту из пищевой соды и воды. Мягкой щеткой или тряпкой нанесите эту смесь на терку, сосредотачиваясь на участках с наибольшим количеством остатков и затупленными краями. Мягкие абразивные свойства пищевой соды помогают удалить стойкие дольки продуктов и пятен, тем самым обостряя терку в процессе работы. Затем ее следует промыть в тёплой воде и полностью высушить перед использованием.

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