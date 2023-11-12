Три способа повторного использования чайных пакетиков

После заваривания чая не стоит выбрасывать использованные пакетики сразу. В этой статье UAportal подготовил несколько креативных способов повторного использования чайных пакетиков. Мы рассмотрим, как можно обогатить почву растений и восстановить силы уставших глаз с помощью этих простых и практичных приемов.

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Компост из чайных пакетиков

Чайные листья содержат ценные питательные вещества, которые могут обогатить почву и принести пользу растениям. После заваривания чая просто соберите использованные пакетики и добавьте их в компостную кучу или ведро. Со временем чайные пакетики будут разлагаться вместе с остальными органическими материалами, высвобождая полезные питательные вещества в почву.

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Расслабьте уставшие глаза

После наслаждения чашкой чая выдавите лишнюю жидкость из использованных чайных пакетиков и дайте им немного остыть в холодильнике. Когда они охладятся, положите пакетики на закрытые веки и расслабьтесь на 10-15 минут. Природные антиоксиданты и содержащиеся в чае дубильные вещества помогут уменьшить отечность и успокоить глаза, сделав их свежими и бодрыми.

Удаление неприятных запахов из обуви

Чайные пакетики также могут пригодиться для устранения неприятного запаха из обуви. Дайте им полностью высохнуть, а затем положите в обувь на ночь. Чайные пакетики эффективно впитают любые неприятные запахи, и утром обувь будет пахнуть свежестью и чистотой. Этот простой трюк представляет собой отличную альтернативу коммерческим спреям или химическим средствам для устранения запаха.

Напомним, мы уже писали о способах использования чайной заварки.

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