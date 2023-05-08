Три знака зодиака будут купаться в удаче 8-14 мая

UAportal подготовил гороскопы для Овна, Тельца и Близнецов на неделю 8-14 мая. В это время свое влияние на удачу окажут положения Меркурия в Овне, Венеры в Тельце и Марса в Близнецах.

Овен

Влияние Меркурия поможет привлечь положительную энергию, которая принесет новые возможности и приключения. Это прекрасное время для того, чтобы рисковать и следовать своим инстинктам. Вы можете очутиться в нужном месте в нужное время, и все окажется на своих местах без всяких усилий.

Скорее всего, вы получите неожиданные новости, которые могут привести к финансовой прибыли или появлению нового интереса. Помните, что нужно оставаться в здравом уме и не принимать импульсивных решений.

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Телец

Для Тельцов положение Венеры в Тельце принесет удачу и изобилие на этой неделе. Это идеальное время для того, чтобы сосредоточиться на личном росте и благополучии. Уделите время себе и займитесь уходом за собой, чтобы чувствовать себя хорошо.

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Вы можете оказаться в окружении близких людей и наслаждаться моментами счастья и радости. Это также благоприятное время для решений финансовых вопросов. Не забывайте выражать благодарность за все блага в вашей жизни и сохраняйте позитивный настрой.

Близнецы

Близнецы, на этой неделе положение Марса в Близнецах даст вам столь необходимый прилив энергии и мотивации. Вы почувствуете себя уверенно и сможете взять ответственность за свою жизнь в свои руки и добиться успеха. Это отличное время для карьерного и профессионального роста, и вы можете получить признание за свой труд или новые возможности.

В этот период социальная жизнь также может улучшиться, и в результате появится возможность встретить новых друзей или завести романтические знакомства. Не забывайте концентрироваться на своих целях и избегайте отвлекающих факторов, которые могут помешать вашему прогрессу.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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