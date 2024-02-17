Три знака зодиака будут склонны к творческим поискам и эмоциональному самовыражению: Гороскоп на 17-18 февраля

UAportal подготовил гороскоп для Козерога, Водолея и Рыб на выходные 17-18 февраля. Узнайте о склонности к творческим поискам и эмоциональному самовыражению этих трех знаков.

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Козерог

Когда дело доходит до творчества и вдохновения, Козероги наделены сильным чувством дисциплины и решительностью. Соединение Луны с Венерой может вызвать всплеск креативности и инновационных идей, что даст им толчок для воплощения своих замыслов в жизнь. Благодаря своему практическому подходу Козероги могут превратить свои идеи в ощутимую реальность, что делает их эффективными творцами в разных сферах искусства.

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Водолей

Для Водолеев творчество и вдохновение часто вытекают из их уникального и нетрадиционного взгляда на жизнь. Гармоничное сочетание Марса и Нептуна может разжечь обостренное чувство воображения и художественного самовыражения. Это может подвигнуть Водолеев к изучению авангардных творческих начинаний и инновационных проектов, что позволит им проявить свою визионерскую натуру и воспринять передовые идеи в этот период.

Рыбы

Выравнивание Юпитера и Урана может вызвать у них всплеск вдохновения и творческого энтузиазма, что приведет к появлению глубоко трогательных и духовно просветительских творений. Врожденная чувствительность и эмпатия позволяют им вкладывать в свое творчество универсальные эмоции и глубокие переживания, вызывая у зрителей чувство сострадания и понимания. Рыбы также могут найти вдохновение в своей мечтательной и интуитивной натуре, обращаясь к своему подсознанию.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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