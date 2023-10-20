Три знака зодиака добьются успеха в художественных начинаниях: Гороскоп на конец октября

UAportal подготовил гороскоп о цветущих художественных начинаниях и самовыражения Стрельцов, Близнецов и Дев. Узнайте, что приготовили звезды на конец октября.

Стрелец

Стрелец ярко сияет среди знаков зодиака, которые, как ожидается, будут преуспевать в художественных начинаниях и самовыражении. С авантюрным духом и безграничным интересом Стрельцы обретают вдохновение в разных видах искусства. Позитивность и энтузиазм позволяют им исследовать визуальные искусства, такие как живопись и фотография, а также исполнительские искусства, такие как театр и танец.

Читайте также: Три знака зодиака найдут более глубокую связь с природой: Гороскоп на конец октября

Близнецы

Близнецы пополняют ряды знаков зодиака, готовых к художественному успеху. Близнецы обладают естественными способностями к творческому самовыражению. Имея гибкий ум и смекалку, Близнецы воспринимают нетрадиционные художественные идеи. Писательство, поэзия и актерское мастерство – это сферы, где Близнецы преуспевают, используя слова для передачи эмоций и увлечения аудитории.

Девы

Девы обретают покой и выразительность в художественных занятиях, укрепляя свою позицию как одного из знаков зодиака, предназначенных для творческого триумфа. Одаренные острым глазом на детали и скрупулезным подходом, Девы преуспевают в таких дисциплинах, как живопись, скульптура и архитектура. Их практический и аналитический разум привносит в искусство точность и гармонию.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!