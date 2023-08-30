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Астрология и гороскопы

Три знака зодиака должны быть готовы к проблемам: Гороскоп Таро на начало осени

Марина Грамович

Таро предсказания для знаков зодиака стихии земли

UAportal подготовил предсказание Таро для трех знаков зодиака. Узнайте, что карты приготовили для людей, рожденных под знаками Тельца, Девы и Козерога.

Телец

Тройка Мечей символизирует разбитое сердце, скорбь и утрату. Эта карта поощряет исцеление, принятие и преодоление горя. Она означает период эмоциональных потрясений, но также предлагает возможность роста и трансформации.

В это время людям, рожденным под знаком Тельца, следует сосредоточиться на заботе и любви к себе. Позволить себе грустить и переживать эмоции важно, но также необходимо помнить, что исцеление возможно. Обращение за поддержкой к близким и занятия, приносящие радость и покой, могут помочь в процессе исцеления.

Дева

Луна олицетворяет иллюзии, интуицию и подсознание. Карта советует быть осторожными, поскольку вещи могут быть не такими, какими кажутся. Для людей, рожденных под знаком Девы, в этот период важно доверять инстинктам и полагаться на интуицию. Обращать внимание на тонкие знаки и послания Вселенной очень важно.

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Рекомендуется соблюдать осторожность во взаимодействии с другими и в принятии решений, поскольку могут быть скрыты истины или обманчивые ситуации. Выделение времени на самоанализ и углубление в подсознание может принести ясность и понимание ситуации.

Козерог

Колесо Фортуны означает циклы, фатум и судьбу. Оно говорит о неизбежных трансформациях, взлетах и падениях в жизни. Козерогам следует принять любые изменения, которые происходят на их пути в это время. Важно доверять естественному течению жизни и верить в план Вселенной.

Помнить, что каждое окончание ведет к новому началу, очень важно. Рекомендуется использовать возникающие возможности и быть открытыми к новому опыту. Необходимо верить в то, что колесо вращается в вашу пользу, даже если не всегда так кажется.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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