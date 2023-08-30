Три знака зодиака должны быть готовы к проблемам: Гороскоп Таро на начало осени

UAportal подготовил предсказание Таро для трех знаков зодиака. Узнайте, что карты приготовили для людей, рожденных под знаками Тельца, Девы и Козерога.

Телец

Тройка Мечей символизирует разбитое сердце, скорбь и утрату. Эта карта поощряет исцеление, принятие и преодоление горя. Она означает период эмоциональных потрясений, но также предлагает возможность роста и трансформации.

В это время людям, рожденным под знаком Тельца, следует сосредоточиться на заботе и любви к себе. Позволить себе грустить и переживать эмоции важно, но также необходимо помнить, что исцеление возможно. Обращение за поддержкой к близким и занятия, приносящие радость и покой, могут помочь в процессе исцеления.

Видео дня

Дева

Луна олицетворяет иллюзии, интуицию и подсознание. Карта советует быть осторожными, поскольку вещи могут быть не такими, какими кажутся. Для людей, рожденных под знаком Девы, в этот период важно доверять инстинктам и полагаться на интуицию. Обращать внимание на тонкие знаки и послания Вселенной очень важно.

Читайте также: Карты сулят трем знакам зодиака неожиданные возможности: Гороскоп Таро на сентябрь

Рекомендуется соблюдать осторожность во взаимодействии с другими и в принятии решений, поскольку могут быть скрыты истины или обманчивые ситуации. Выделение времени на самоанализ и углубление в подсознание может принести ясность и понимание ситуации.

Козерог

Колесо Фортуны означает циклы, фатум и судьбу. Оно говорит о неизбежных трансформациях, взлетах и падениях в жизни. Козерогам следует принять любые изменения, которые происходят на их пути в это время. Важно доверять естественному течению жизни и верить в план Вселенной.

Помнить, что каждое окончание ведет к новому началу, очень важно. Рекомендуется использовать возникающие возможности и быть открытыми к новому опыту. Необходимо верить в то, что колесо вращается в вашу пользу, даже если не всегда так кажется.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!