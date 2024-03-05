Три знака зодиака должны провести время с близкими: гороскоп на март

UAportal подготовил гороскоп для Овна, Тельца и Близнецов на март. Узнайте, как сложатся отношения этих трех знаков с друзьями в течение месяца.

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Овен

Овны должны продемонстрировать высокую коммуникабельность и склонность к общению. Благодаря своей заразительной энергии и энтузиазму они станут очень востребованными друзьями, часто беря на себя роль души компании. Предпочитая социальное окружение и открытие новых впечатлений, Овны прекрасно подойдут в качестве компаньонов для авантюрных путешествий.

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Телец

Тельцы станут ценить своих друзей и социальные связи. Они известны своей непоколебимой и преданной натурой, что позволит им быть отличными источниками поддержки для окружающих. Тельцы проявляют глубокую благодарность за свой сплоченный круг общения, сосредоточившись на качественном времяпрепровождении со своими близкими.

Близнецы

Близнецы должны продемонстрировать свои исключительные социальные навыки и расширить круг друзей и знакомых. Их обаяние, остроумие и универсальность позволяют им легко находить общий язык с разными группами людей. Благодаря своей энергичности и адаптивности Близнецы смогут преуспеть в живой и стимулирующей среде.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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