Три знака зодиака изменят отношение к дружбе: Гороскоп до конца недели

UAportal подготовил гороскоп для Козерога, Водолея и Рыба на 3-7 января. Узнайте о социальной динамике этих трех знаков.

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Козерог

Козероги известны сильной трудовой этикой и практическим подходом к жизни. Что касается дружбы и общения, они могут проявлять теплоту и вовлеченность. С 3 по 7 января Козероги могут оказаться очень востребованными, поскольку их общительная и дружелюбная натура привлекает окружающих.

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Водолей

Водолеи являются интеллектуальными и уникальными личностями. Когда дело доходит до дружбы и социальной жизни, они обычно принимают свою индивидуальность и культивируют независимость. С 3 по 7 января Водолеи могут испытывать стремление к новым впечатлениям и социальным связям.

Рыбы

Рыбы известны своим сочувственным и отзывчивым характером. Что касается дружбы и общения, они демонстрируют заботливое и интуитивное поведение. С 1 по 7 января на первый план может выйти заботливая и эмоциональная сторона Рыб, что приведет к углублению существующих дружеских отношений или установлению новых связей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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