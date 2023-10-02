Три знака зодиака, которые должны проявить заботу о себе: гороскоп на 2-8 октября

В этом гороскопе сосредотачиваемся на проблемах психического здоровья, с которыми столкнутся Близнецы, Весы и Водолеи со 2 по 8 октября.

Uaportal подготовил этот гороскоп, чтобы помочь представителям знаков зодиака пройти через любые трудности, с которыми они могут столкнуться.

Близнецы

Со 2 по 8 октября Близнецы могут столкнуться с проблемами в сфере психического здоровья. В этот период им важно избегать чрезмерных размышлений и волнений.

Занятия, способствующие расслаблению и снятию стресса, такие как медитация или времяпрепровождение на природе, могут быть полезны для их психического благополучия.

Весы

В этот период у Весов могут возникнуть проблемы с психическим здоровьем. Для них очень важно сосредоточиться на заботе о себе и определить приоритеты своего эмоционального благополучия.

Обращение за поддержкой к близким или терапевту может обеспечить их необходимыми наставлениями и помощью в преодолении каких-либо трудностей, с которыми они могут столкнуться.

Водолей

Со 2 по 8 октября Водолеям следует помнить о потенциальных подводных камнях в их психическом здоровье. В этот период они могут чувствовать себя угнетенными или эмоционально истощенными.

Для них важно практиковать сочувствие к себе и устанавливать границы, чтобы защитить психическое благополучие. Занятия, приносящие им радость, и практика осознанности могут помочь сохранить позитивный настрой.