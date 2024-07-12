Три знака зодиака, которые никогда не подведут: достойные друзья и коллеги

Наверное, каждый предпочитает иметь надежного друга, на которого можно положиться в любой ситуации и обратиться по всем вопросам. Как подчеркивают астрологи, люди, рожденные под определенными знаками зодиака, могут оказаться бесценными ассистентами.

Есть сразу несколько знаков зодиака, на представителей которых всегда можно положиться и которые никогда не подведут. Об этом говорится в материале издания Оfeminin .

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Девы

Представители этого знака зодиака обычно связаны со стихией земли и есть реалисты. Следует учитывать, что если вы спрашиваете совета у Девы, не ждите слов радости. Вы получите честный и прямой ответ, который может помочь решить проблему.

Скорпионы

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, принадлежат к водной стихии. Они убеждены реалисты, у которых всегда есть план действий. В общении они отзывчивы и быстро замечают, когда у кого возникают проблемы. Также учтите, что Скорпионы отличные хранители секретов.

Козероги

Они обычно ассоциируются со стихией земли, а по своему характеру – чрезвычайно практичны и рассудительны. Эти люди всегда предложат конкретные решения. Кроме того, представители этого знака зодиака мастера строить планы, особенно когда дело касается финансов или юридических вопросов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача этим летом.

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