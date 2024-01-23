Три знака зодиака могут рассчитывать на незабываемые моменты со старыми знакомыми: Гороскоп до конца января

UAportal подготовил гороскоп для Весов, Скорпиона и Стрельца на 15-31 января. Узнайте об отношениях со знакомыми этих трех знаков зодиака.

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Весы

Весы станут очень социальными и общительными. Их очарование и грация будут привлекать новых друзей, и они могут рассчитывать на незабываемые моменты со своими старыми знакомыми. Они будут душой компании, а их положительная энергия сделает их центром внимания.

Скорпион

Скорпионы могут чувствовать себя немного замкнутыми и интроспективными, когда дело доходит до дружбы. Они могут предпочесть времяпрепровождение в одиночестве или с небольшой, сплоченной группой друзей. В этот период глубокие и значимые связи будут для них более важны, чем поверхностные взаимодействия.

Стрелец

Стрельцы будут в своей стихии, когда дело доходит до дружбы и социальной жизни. Их открытый и авантюрный характер привлечет к ним новых друзей и увлекательные социальные перспективы. Полные энтузиазма и позитива, они привнесут живость в круг общения и могут исследовать новые интересы и хобби вместе со своими друзьями.