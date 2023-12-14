Три знака зодиака могут рассчитывать на сильное внимание к семье: Гороскоп до конца декабря

UAportal подготовил гороскоп для Тельца, Девы и Козерога до конца декабря 2023 года. Узнайте, чего ожидать в семейной сфере этим трем знакам зодиака.

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Телец

В период до 31 декабря Тельцы могут рассчитывать на сильнейшее внимание к семье. Это время призывает к углублению связей с близкими людьми и поиску стабильности внутри семейной ячейки. Это благоприятный период для разрешения любых неурегулированных вопросов и создания гармоничной атмосферы в доме.

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Дева

Подчеркивая важность семьи до конца декабря, Девы могут укрепить родственные связи и питать отношения с близкими людьми. Этот период способствует углублению эмоциональных связей и созданию чувства единства и принадлежности в семье.

Козерог

До конца декабря Козероги ощутят повышенное внимание к семье. Это время для взращивания и защиты семейных отношений. Козероги могут принять на себя более ответственную роль в семье, оказывать поддержку и наставления близким, а также уделять больше внимания созданию стабильной и безопасной домашней атмосферы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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