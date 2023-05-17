Три знака зодиака найдут внутренний баланс на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп на неделю 15-21 мая для Овна Тельца и Рака. В этот период им удастся отыскать внутренний баланс.

Овен

На этой неделе Овны могут испытывать трудности с эмоциями, что приведет к неуравновешенности и нестабильности. Однако положение Меркурия в Овне может помочь им преодолеть эмоциональные потрясения и внести ясность в их мысли.

Рекомендуется заниматься медитацией, чтобы успокоиться и повысить эмоциональную стабильность. Общение с близкими людьми и поддержка друзей также помогут восстановить эмоциональное равновесие.

Видео дня

Телец

Для Тельцов положение Венеры в Тельце может принести эмоциональную стабильность и равновесие. На этой неделе они будут чувствовать себя удовлетворенными и наполненными эмоционально, что позволит легко справляться с любыми трудностями, которые могут возникнуть на пути.

Читайте также: Три знака зодиака ждут путешествия в мае

Тельцы могут почувствовать себя более связанными со своей духовной сущностью, и для поддержания эмоционального равновесия им могут быть полезны такие практики, как йога и медитация. Важно выражать свои эмоции и сообщать о своих потребностях, чтобы поддерживать эмоциональную стабильность в отношениях.

Рак

Положение Юпитера в знаке Рака может привести к эмоциональной нестабильности у Раков на этой неделе. Они могут чувствовать себя подавленными и подверженными перепадам настроения, поэтому им необходимо найти здоровые способы выплеснуть свои эмоции.

Для восстановления эмоционального равновесия Ракам полезно проводить время с близкими людьми и заниматься самообслуживанием. Ведение дневника и выражение своих эмоций с помощью искусства также может помочь им сохранить эмоциональную стабильность в этот период.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!