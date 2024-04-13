Три знака зодиака найдут время для отдыха: гороскоп на 13-14 апреля

UAportal подготовил гороскоп для Овна, Тельца и Близнецов на выходные 13-14 апреля. Узнайте, как звезды влияют на возможности для отдыха людей, рожденных под этими знаками зодиака.

Овен

Овны смогут заняться соревновательной деятельностью, например, спортом или играми, чтобы расслабиться и отдохнуть. Источником релаксации станут физические нагрузки, такие как пешие прогулки, скалолазание или полные адреналина прыжки с парашютом или банджи-джампинг. Исследование природных ландшафтов, таких как сельская местность или уединенные пляжи, также может обеспечить комфорт и возможность перезарядиться.

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Телец

На выходных Тельцы будут стремиться расслабиться, отдаваясь приятным моментам. Посещение спа-салона для массажа, наслаждение изысканной едой или участие в кулинарном мастер-классе обеспечат отдых. Восстановление сил среди природных красот, например, в ботанических садах, наслаждение от художественных выступлений на концертах или в художественных галереях усилят ощущение расслабленности и наслаждения.

Близнецы

Близнецы найдут расслабление в интересных встречах и оживленных разговорах. Участие в веселых мероприятиях, таких как посещение комедийного шоу, настольные игры, посещение мастер-классов или библиотек, станут источником расслабления. Выражение творческих способностей через письмо, рисование и рукоделие также обеспечивает релаксацию для Близнецов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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