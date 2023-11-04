Три знака зодиака насладятся отдыхом и досугом: Гороскоп на выходные 4-5 ноября

UAportal подготовил гороскоп для Скорпиона, Рака и Рыб на выходные 4-5 ноября. Эти знаки зодиака сосредоточатся на отдыхе и досуге.

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Скорпион

Скорпионы найдут расслабление, предаваясь уединенной деятельности. В настоящее время Скорпионам рекомендуется заниматься активностями, которые приносят радость и помогают расслабиться. Независимо от того, будет ли это спокойная прогулка на природе, поход в спа-салон или удовольствие от тихих моментов, Скорпионы получат огромное удовольствие от того, что расставят приоритеты в пользу своего благополучия.

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Рак

Раки будут испытывать потребность в социализации, чтобы расслабиться и отдохнуть. Стоит пообщаться с близкими и насладиться качественным времяпрепровождением вместе. Они могут организовать встречу, устроить званый ужин или просто провести время с близкими друзьями или членами семьи.

Рыбы

Этот период поощряет Рыб искать расслабление и досуг через творчество. Это идеальное время для Рыб, чтобы исследовать свою художественную сторону. Занятия такими видами деятельности, как живопись, рисование, письмо или игра на музыкальном инструменте могут принести глубокое чувство расслабления и удовольствия.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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