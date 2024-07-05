Три знака зодиака окажутся под влиянием ретроградных планет

UAportal рассказал о влиянии ретроградных планет Нептун и Юпитер на знаки зодиака. Узнайте, как эти небесные движения влияют на Тельцов, Раков и Стрельцов.

Телец

Тельцам следует проявлять осторожность из-за влияния ретроградных планет Нептуна и Юпитера. Не рекомендуется начинать новые проекты, принимать судьбоносные решения, решать что-либо окончательно и радикально. Кроме того, пребывание в одиночестве может не способствовать положительной энергии и результатам.

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Рак

Под влиянием ретроградных планет Нептуна и Юпитера Ракам следует соблюдать осторожность. Избегайте начинать новые проекты, принимать важные решения или пытаться урегулировать что-либо кардинально и быстро. Социальное взаимодействие может принести поддержку и положительную энергию, поэтому лучше избегать одиночества.

Стрелец

Ретроградные планеты Нептун и Юпитер оказывают влияние на Стрельцов. Стрельцам рекомендуется с осторожностью подходить к новым проектам и важным решениям. Избегайте окончательных и коренных решений. Ищите социальных контактов, чтобы поднять настроение и извлечь пользу от положительной энергии.

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